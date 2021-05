Rywal Sandecji przegrał w finale. Kiedy sądeczanie wracają do gry?

Podopieczni trenera Dariusza Marca przegrali ostatecznie 1:2 i to ekstraklasowy Raków Częstochowa wywalczył trofeum. Pierwszoligowcowi należą się jednak wielkie brawa, od 57. minuty po bramce Mateusza Żebrowskiego prowadził, tracąc gole w 81. oraz 89. minucie.

Z kolei Sandecja notuje świetną serię szesnastu meczów bez porażki w lidze, co sprawiło, że ekipa z miasta nad Dunajcem ma spore szanse na awans do baraży o ekstraklasę. Tylko lub aż trzeba awansować do czołowej szóstki pierwszej ligi.