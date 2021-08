Sandecja Nowy Sącz punktuje i pnie się w górę tabeli

Podopieczni trenera Dariusza Dudka zaczęli tę kampanię od wysokiej przegranej z Widzewem w Łodzi 0:3. Następnie było już jednak tylko lepiej. Udało się pokonać Górnika w Polkowicach 2:0 oraz Odrę w Opolu 2:1. Przypomnijmy, że przez budowę nowego stadionu przy Kilińskiego 47, „Duma Krainy Lachów” jest zmuszona do gry poza swoim stadionem. Taki stan rzeczy ma potrwać przynajmniej do października br., gdy gotowa do użytku ma być podgrzewana płyta boiska w Nowym Sączu.

W poniedziałek nowym wiceprezesem Sandecji oraz dyrektorem sportowym klubu został ogłoszony Łukasz Skrzyński, kilka lat temu pełniący funkcję dyrektorską w Zawiszy Bydgoszcz.

Dwukrotnie z GKS

W miniony czwartek Sandecja w ramach czwartej kolejki ligowych zmagań, rywalizowała z „GieKSą” w Katowicach i zremisowała 0:0. Z kolei na najbliższą niedzielę o godzinie 18 planowany jest kolejny mecz zespołu trenera Dudka, z GKS Tychy.