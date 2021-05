Sandecja Nowy Sącz wraca do gry! Zagra ze spadkowiczem, Koroną Kielce

Sandecja Nowy Sącz - Korona Kielce ONLINE. Gdzie relacja LIVE? TRANSMISJA TV NA ŻYWO i STREAM

Sandecja Nowy Sącz - Korona Kielce ONLINE. W sobotę o godzinie 16 piłkarze Korony Kielce rozpoczną wyjazdowy mecz z Sandecją Nowy Sącz w ramach 29. kolejki Fortuna 1 Ligi. To gospodarze, którym do miejsca premiowanego grą w barażach o awans do ekstraklasy, brakuje dziewięć punktów, będą faworytem tego spotkania. "Dumie Krainy Lachów" do zakończenia sezonu pozostało siedem spotkań w tym zaległa potyczka z Arką Gdynia.