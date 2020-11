Sandecja. Paweł Cieślicki odwołany z funkcji prezesa… po jednym dniu!

W poniedziałek na oficjalnej stronie internetowej „Biało-czrnych” pojawiła się bowiem informacja, że Cieślicki został odwołany ze swojego stanowiska przez Radę Nadzorczą Sandecji.

„Rada Nadzorcza dnia 19 października zwróciła się do Pana Pawła Cieślickiego o przedstawienie planu i sposobu finansowania wydatków klubu. W związku z brakiem odzewu na prośbę, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o odwołaniu” - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Na początku października br., gdy trwały rozmowy między obydwoma stronami, zapytaliśmy Pawła Cieślickiego m.in. o to czy nie boi się wchodzić do tej samej rzeki po raz drugi. Oto co nam odpowiedział. - Bardzo się boję. Jeszcze do niej nie wszedłem, Pan trochę to wszystko przyspiesza. Mam już perspektywę ludzi, którzy mogliby być w zarządzie klubu. Niech kibice uwierzą, że jak wejdę do klubu 1 listopada, to będzie dobrze. Jak nie wejdę, to będzie znaczyło, że nie dogadaliśmy się. Chcę działać na własnych zasadach, które postawiłem spółce. Jeśli to komuś nie będzie odpowiadało, nie będzie współpracy – mówił wówczas.