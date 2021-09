Sandecja wraca do gry! Kolejarz Stróże wiceliderem 4. ligi [Terminarz 4. liga, Liga Okręgowa]

Podopieczni trenera Dariusza Dudka mogli się już stęsknić za ligą. Warto nadmienić, że przerwa sądeczan od gry nie była zaplanowana. O ile przełożenia pierwszej potyczki, ze Skrą Częstochowa zaplanowanej jako domowa na końcówkę sierpnia, można było się spodziewać, o tyle mecz z Puszczą w Niepołomicach (pierwotnie niedziela 5 września) został odwołany na trzy dni przed jego rozegraniem.

Powodem były… niekorzystne warunki atmosferyczne, które opóźniły zakończenie prac remontowych mających na celu dostosowanie stadionu niepołomiczan do obsługi systemu VAR. Mimo dziwnego powodu, fakt faktem mecz nie odbył się. Taki stan rzeczy nie spodobał się trenerowi Sandecji Dariuszowi Dudkowi, który tak skomentował całe zamieszanie na naszych łamach.

– To nienormalna sytuacja, jeśli nie gramy w lidze przez VAR… To nieporozumienie i jest to bardzo słabe. Dam chyba piłkarzom kilka dni wolnego. Później i tak będziemy co chwilę grać mecze wyjazdowe. Będziemy w ciągłej podróży. Do tego dojdzie też potyczka w Olsztynie z tamtejszym Stomilem w ramach Pucharu Polski. Nie ma sensu trenować, skoro nie gramy w lidze… – szukał pozytywów opiekun nowosądeckiego pierwszoligowca.