Sejm przyjął Fundusz Odbudowy. Miliardy dla Polski. Jak skorzysta Kraków i Małopolska?

Żeby korzystać ze środków z FO, muszą go ratyfikować wszystkie państwa UE. Następnie każdy kraj członkowski musi przedstawić Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który jest podstawą do otrzymania i wydatkowania środków z FO. Nasz rząd przesłał go do Brukseli 3 maja. Polska z Funduszu Odbudowy ma otrzymać 58,1 mld euro.

Sejm ratyfikował unijny Fundusz Odbudowy (FO). To wielomiliardowy plan, zwany nowym planem Marshalla (powojenny program odbudowy gospodarek Europy Zachodniej – red.), który ma pomóc odbudować gospodarki państw unijnych nadwyrężone kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. W sumie, w ramach unijnego budżetu oraz z FO, do Polski w latach 2021-2027 ma trafić 776 mld złotych (623 mld zł w formie dotacji i 153 mld zł w formie nisko oprocentowanych pożyczek).

- Podkreślaliśmy, że FO jest bardzo istotny dla Polski, że trzeba o niego walczyć, twardo negocjować. Pytanie, czy można było więcej wynegocjować dla samorządów i transparentności wydatkowania środków. Pewnie tak, gdyby nie sojusz Lewicy z PiS – mówi poseł KO Ireneusz Raś. - Drugie pytanie, to za co Lewica odstąpiła od wspólnego stanowiska opozycji i samorządów. Tego będziemy się dowiadywać w najbliższym czasie, gdy zobaczymy, czy za tym porozumieniem pójdą jakieś frukty – dodaje Raś.

- Będziemy mogli finansować zadania wpisane w KPO. Warunek jest taki, że muszą być one rozliczone do 2026 roku. Możemy się starać o rozbudowę i modernizację służby zdrowia, czyli naszych miejskich szpitali, zakup taboru tramwajowego i autobusów elektrycznych oraz na działanie związane z ekologią i ograniczaniem niskiej emisji – mówi nam Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Nowe tramwaje i autobusy tak, ale już nie nowe trasy tramwajowe, czy metro

Do tego miasto będzie mogło się starać o wsparcie dla zadań z zakresu edukacji, w tym na rozbudowę i modernizację placówek oświatowych. Władze miasta zwracają jednak uwagę na pewne ograniczenia. Choć w ramach KPO można się starać o dofinansowanie zakupu ekologicznego taboru komunikacji miejskiej, to nie ma opcji na dofinansowanie rozbudowy sieci transportu szynowego. Środków z KPO nie można przeznaczyć na rozbudowę transportu szynowego, czy to tramwajowego, czy ewentualnego metra. W tym ostatnim przypadku można by co najwyżej zakupić wagony metra.