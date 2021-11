Sejmik Województwa zdecydował co z wynagrodzeniem Marszałka Witolda Kozłowskiego i wysokością diet radnych Ewa Wacławowicz

Sejmik Województwa Małopolskiego

Dieta wojewódzkiego radnego skoczy z ok. 2,6 tys. zł do ok. 4 zł. Z kolei Marszałek Małopolski nie będzie mógł zarabiać maksylanie 12,5 tys. zł, ale ponad 20 tys. zł, a z dodatkiem stażowym będzie to ok. 22 tys. zł. Podobne podwyżki zafundowali sobie ostatnio krakowscy radni miejscy, nie zapominając też o prezydencie Krakowa Jacku Majchrowskim. Samorządowcy zarobią więcej na podstawie ustawy sejmowej, która podwyższyła limity ich wynagrodzeń. Przy uchwalaniu podwyżek w sejmiku w Małopolsce nie obyło się bez emocji. Relacja z sesji...