Sękowa. Gmina planuje ogłoszenie konkursu na zaprojektowanie kompleksu rekreacyjnego z basenami. Wykorzystany zostanie odwiert

- To raczej wieloletnia inwestycja, która będzie realizowana w miarę możliwości finansowych – zapowiada Małgorzata Małuch, wójt gminy.

Gminna działka projektowa - raz i dokładnie W Sękowej trwają przygotowania do zlecenia dokumentacji projektowej na kompleks rekreacyjny. Dokument ma obejmować całość rekreacyjno-geotermalnego przedsięwzięcia, czyli baseny, zaplecze, inne atrakcje dla dzieci i nieco starszych. Samorząd, jeśli chodzi o kwestie projektowe, chce załatwić sprawę raz, a konkretnie. Jednak studzi optymizm, że kompleks powstanie w krótkim czasie.

To, na co możemy liczyć w perspektywie dwóch lat, to ów pierwszy etap.

- Niecka basenu ze strefami rekreacyjną, dziecięcą i pływacką. Obok będzie plaża trawiasta, boiska do gier, plac zabaw – wylicza wójt Małuch.

Basen będzie sąsiadował z już istniejącą w Sękowej infrastrukturą sportową. Wiosną gmina dostała 3,8 mln złotych wsparcia z tak zwanej tarczy górskiej. Z własnego budżetu zamierza dołożyć około miliona. To na dobry początek. A jaki w tym wszystkim będzie udział „dziury w ziemi”? Najprościej rzecz ujmując, ma zostać wykorzystana do ogrzewania wody do tegoż basenu.

Technologia unikatowa nie tylko w skali kraju, ale świata

Innowacyjną hybrydową technologię, która ma zostać zastosowana w Sękowej, przedstawił Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju.