Senator Durlak: „Sądeczanka” to priorytet i obiecuję, że powstanie

Panie senatorze, jak to jest trafić z funkcji radnego powiatu do izby wyższej parlamentu? Pojawiał się stres w pierwszych dniach?

Oczywiście. Różne są ścieżki politycznej drogi do zdobycia mandatu parlamentarzysty - jedną z nich jest ta, którą obrałem. Przez cztery lata byłem radnym jednej z największych gmin wiejskich w Polsce, Grybowa. Dwukrotnie wybierano mnie do rady powiatu. Mój przykład jest dowodem, że warto angażować się dla mieszkańców społeczności lokalnej, aby potem reprezentować Polaków w parlamencie.

Nie wierzę jednak, że z chwilą nadejścia kłopotów z prawem śp. senatora Stanisława Koguta ktoś się za Panem nie wstawił w centrali PiS.

Od 2012 r. jestem członkiem PiS, pełniłem funkcję delegata krajowego. Dzięki spotkaniom ktoś mnie zauważył i kierownictwo partii Jarosława Kaczyńskiego dało szansę stosunkowo młodemu człowiekowi na start w wyborach do Senatu. W moim regionie PiS ma przewagę, co w połączeniu z działalnością lokalną przyczyniło się do sukcesu sprzed dwóch lat.