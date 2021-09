Sensacja we Wrocławiu. "Słonie" wyeliminowały z Pucharu Polski wicelidera ekstraklasy Śląsk Wrocław

Po raz kolejny potwierdziło się powiedzenie, że rozgrywki pucharowe rządzą się swoimi prawami. Niżej notowani niecieczenie zaskoczyli gospodarzy już w 3 min meczu. Po prostopadłym podaniu Michala Hubinka na czystej pozycji znalazł się Muris Mesanović i sytuacji nie zmarnował, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie. Później Bośniak trafił jeszcze raz do siatki, ale był na kilkumetrowym spalonym i sędzia gola nie mógł uznać.

Wraz z upływem czasu coraz częściej do głosu zaczęli dochodzić wrocławianie. M.in. dwukrotnie bliski szczęścia był Caye Quintana najpierw trafił jednak w spojenie słupka z poprzeczką, natomiast za drugim razem nie potrafił z bliska skierować piłki do pustej bramki. Bramkarza Bruk-Betu Termaliki niepokoili także Mateusz Praszelik, Robert Pich i Erik Exposito, ale debiutujący w tym sezonie w bramce pierwszej drużyny Łukasz Budziłek bronił jak w transie. Potrafił odbijać futbolówkę nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach, po precyzyjnych strzałach rywali, gdy piłka zmierzała do bramki tuz przy słupku. Śmiało można powiedzieć, że Budzłek był bohaterem meczu, zarówno w pierwszej jak i w drugiej odsłonie kilkakrotnie uratował bowiem swój zespół przed utrata goli w bardzo trudnych sytuacjach.