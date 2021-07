Sergiu Hanca, kapitan Cracovii: Chcemy wiele osiągnąć w najbliższym sezonie

Kapitan Cracovii Sergiu Hanca zdobył wyrównującą bramkę z karnego, potem kolejne trafienia dorzucili Rivaldinho i Marcos Alvarez (też z karnego).

- Nie graliśmy z żadną presją, ona nas nie paraliżuje – mówi kapitan „Pasów” Sergiu Hanca. - Musimy sobie z nią radzić na co dzień. Piłka nożna to w końcu nasza praca. Cieszymy się, że po kilku dniach ciężkiej pracy pokazaliśmy w meczu to, co ćwiczyliśmy podczas zajęć. Cieszy nas wynik, to że wygraliśmy.

Cracovia miała zdecydowanie lepszą drugą połowę spotkania, w której to odwróciła losy meczu.

- To pokazuje, że mamy mocny zespół – mówi Hanca. - Nawet, jeśli ktoś z nas popełni błąd, ktoś inny jest w stanie to naprawić. To pokazuje, że mamy naprawdę silną drużynę. Chcemy to umacniać poprzez ciężką pracę. Wierzymy, że to pozwoli nam osiągnąć wiele w nadchodzącym sezonie. Patrząc na ostatni mecz, to wygraliśmy go, bo mieliśmy ambicję. Bardzo chcieliśmy zwyciężyć. Co z tego, że zdobyliśmy dwie bramki z rzutów karnych, ale trzeba je było wypracować. Zasłużyliśmy na wygraną, mamy teraz dobry czas. Ciężko trenujemy, wszyscy są zdrowi i to procentuje.