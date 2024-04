Sinfonietta Cracovia w muzycznym dialogu z londyńską orkiestrą

"Life Studies" (nr 3, 4, 5) Nicholasa Mawa, "A way a Lone II" Tōru Takemitsu, "Ulysses Awakes" Johna Woolricha i światowe prawykonanie "Quintetto per archi no. 2" Joanny Wnuk-Nazarowej, będącego nową wersją "Kwintetu smyczkowego" pamięci Krzysztofa Pendereckiego) zabrzmią w niedzielne popołudnie w nowohuckim Teatrze Łaźnia Nowa.

"Program koncertu połączy dwóch wybitnych kompozytorów, patronów obu orkiestr. Oprócz inspiracji twórczością Krzysztofa Pendereckiego (patrona wielu przedsięwzięć i mentora Sinfonietty Cracovii) będzie to także muzyka japońskiego mistrza Tōru Takemitsu, który był wielkim przyjacielem London Sinfonietty, osobiście zaangażowanym w wiele koncertowych prawykonań. Między innymi dzięki temu dialogowi mistrzów, projekt London Calling przynosi nie tylko koncertowe emocje, lecz także otwiera na międzykulturowy dialog" - zapowiada Sinfonietta Cracovia.