Skwer im. Piotra Skrzyneckiego w Krakowie jednak możliwy? Radny złoży projekt uchwały

Bogdan Micek złożył do krakowskiego urzędu wniosek o nazwanie w mieście skweru imieniem Piotra Skrzyneckiego. W dokumencie zaproponował dwie lokalizacje - obie znajdujące się na trasie, którą twórca kabaretu artystycznego kursował między Placem na Groblach, gdzie mieszkał, a Piwnicą pod Baranami na Rynku Głównym. Dyrektorowi Piwnicy chodziło o skwer znajdujący się przy pomniku Grażyny na Plantach, w pobliżu ulicy Poselskiej, lub ten nieopodal pomnika Boya-Żeleńskiego, również na Plantach, ale bliżej Placu na Groblach.

Złożyłem ten wniosek, ponieważ wydawało mi się, że 25 lat po śmierci Piotra i w 65-leciu działalności Piwnicy pod Baranami będzie to dobrym sposobem na wyróżnienie postaci tak niezwykłej dla Krakowa i Honorowego Obywatela Miasta - mówi Bogdan Micek. - Piotr ściągał do Piwnicy artystów z całego świata, sam, choć urodzony w Warszawie, to w Krakowie żył i działał twórczo, był krakowianinem duszą i sercem - tłumaczy Bogdan Micek.