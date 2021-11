Sławomir Peszko. Jest oficjalna diagnoza. Słowa wsparcia od Glika, Podolskiego, Dudka...

Peszko kontuzji nabawił się podczas I połowy wtorkowego (2 listopada) meczu Wieczysta - Garbarnia w 1/16 finału Pucharu Polski. Z boiska zszedł w 32 minucie. We wtorek wieczorem miał wykonane badanie rezonansem magnetycznym. Z jego wynikiem w środę piłkarz udał się na konsultację do lekarza. Okazało się, że kontuzja nie będzie wymagała ingerencji chirurgicznej. Choć sam piłkarz informując publicznie o diagnozie, użył sformułowania: "Póki co obejdzie się bez zabiegu!".