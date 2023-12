Śledzie w śmietanie na Wigilię 2023. Jak zrobić dobre śledzie na święta Bożego Narodzenia? [PRZEPISY]

Najprostsze śledzie w śmietanie na święta Bożego Narodzenia [PRZEPIS]

Wykonanie Filety śledziowe wymoczyć w zimnej wodzie, aby straciły nadmierną słoność. Następnie odsączyć je z wody i pociąć na równe, niewielkie kawałki. Śmietanę połączyć z majonezem, dodać pokrojony koperek i przyprawy do smaku. Do gotowego sosu śmietanowo-koperkowego dodać wcześniej odsączone śledzie i wszystko ze sobą dokładnie wymieszać. Przepis Roberta Muzyczki

Tradycyjne śledzie w śmietanie z cebulą na świąteczny stół [PRZEPIS]

Wykonanie Filety pokroić w grubsze paski. Cebule pokroić w piórka i chwilę zagotować z liśćmi laurowymi i zielem angielskim. Odlać wodę, wystudzić. Do filetów dolać śmietanę oraz wystudzoną cebulę. Delikatnie wymieszać. Doprawić do smaku pieprzem i ewentualnie solą. Schować do lodówki na minimum 12 godzin. Podawać schłodzone. Przepis Justyny Kalemby

Świąteczne śledzie w śmietanie z curry i koperkiem [PRZEPIS]

Wykonanie

Śledzie wymoczyć. Wszystkie składniki marynaty zagotować, aby zioła puściły smak. Większą część zalewy odlać i wystudzić, a następnie zalać nią śledzie i marynować 24 godziny (śledzie mogą leżeć w marynacie do 2 tygodni)

Do pozostałej ciepłej zalewy wrzucić cebulę pokrojoną w krążki i gotować do miękkości na wolnym ogniu. Zlać zalewę z cebulą do słoika. Słoiki włożyć do lodówki.

Śledzie odsączyć i pokroić w kwadraty. Cebulę odsączyć i wymieszać z pokrojonymi śledziami. Z podanych składników przygotować sos i wymieszać ze śledziami. Udekorować koperkiem.

Przepis Ewy Liskiewicz