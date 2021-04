Słowacja. Tam stoki narciarskie czynne będą w czasie majówki. Polscy jednak nie dojadą

Po poluzowaniu restrykcji związanych z koronawirusem, słowackie ośrodki narciarskie postanowiły wznowić działalność. Od 23 kwietnia czynne są wyciągi w ośrodku Jasna na Chopoku, a także stoki w rejonie Szczyrbskiego Plesa. Na Chopoku na trasach leży do 90 cm śniegu. Działają tam trzy koleje, a także kilka tras zjazdowych. Ośrodek czynny jest codziennie od godz. 8.30 do 16. W Szczyrbskim Plesie leży do 60 cm śniegu. Tamtejszy ośrodek również jest czynny codziennie – do 2 maja. Żeby skorzystać z wyciągów, konieczny jest negatywy test na koronawirusa.

Gdy Słowacy ponownie otworzyli trasy zjazdowe, wielu Polaków liczyło na to, że będzie mogło spędzić majówkę na nartach u naszych sąsiadów. To się jednak nie uda. Choć początkowo Słowacy informowali, że wpuszczą do swojego kraju – bez konieczności odbywania kwarantanny – osoby zaszczepione i ozdrowieńców, szybko zmienili zdanie. Obecnie każdy, kto wjeżdża na teren Słowacji, musi poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie (za wyjątkiem kierowców transportu towarowego, pracowników służby zdrowia, zakładów pogrzebowych i autobusów, a także piloci i załoga samolotów oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego). Dotyczy to także ludzi zaszczepionych. Zwolnieni z obowiązku kwarantanny są jedynie ci, którzy tranzytem przejeżdżają przez Słowację – np. jadą z Polski do Austrii. Słowacja na taki przejazd nie wymaga nawet testu negatywnego na COVID-19. Na przejazd przez kraj tranzytem mamy 8 godzin, a zatrzymywać się możemy jedynie na stacjach benzynowych.