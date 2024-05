Słynne samowole budowlane Krakowa. Warsztat, który stał się blokiem przy Centralnej i dom przy ul. Reduta. Do rozbiórki, ale...

Warsztat jak blok przy Centralnej w Krakowie

Budynek przy ulicy Reduta, nad Sudołem

Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, na działce przy potoku Sudół może powstać tylko park rzeczny. Uniemożliwia on jakąkolwiek zabudowę. Plan obowiązuje od 2009 roku. Jednakże w miejscu placu budowy stał wcześniej dom, który spłonął. Inwestor mógł utrzymywać, że go tylko odbudowuje, co jest zgodne z prawem. W oczach urzędników to co jednak powstawało w tym miejscu było o wiele większe niż wcześniejsza zabudowa.