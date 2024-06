Słynny western "Pat Garrett i Billy Kid" w cyklu Filmy Wszech Czasów 27 czerwca w krakowskim Kinie Pod Baranami

Ścigany przez prawo Billy (Kris Kristofferson) zostaje ostrzeżony przez Pata Garretta (James Coburn) – dawnego przyjaciela, a obecnie szeryfa i łowcę nagród – i nakłaniany do opuszczenia Nowego Meksyku. Lekceważy jednak dobre rady, zostaje aresztowany i skazany na śmierć. Tuż przed wykonaniem wyroku udaje mu się uciec. Wówczas Garrett z dwoma mężczyznami rozpoczyna polowanie na Kida.

Kolejny Film Wszech Czasów to "Pat Garrett i Billy Kid" w reżyserii Sama Peckinpaha. Pokaz z taśmy 35mm w czwartek, 27 czerwca, o godz. 18, poprzedzi prelekcja, którą wygłosi Michał Lesiak - filmoznawca, wykładowca w Krakowskiej Szkole Filmowej, współzałożyciel i redaktor Czasopisma EKRANy.

Filmy Wszech Czasów powróciły do Kina Pod Baranami. Nową edycję programu otworzył film "Przed wschodem słońca" Richarda Linklatera. Ta ponadczasowa opowieść miłosna cieszyła się ogromnym zainteresowaniem krakowskiej widowni – seans trzeba było powtórzyć dwukrotnie.

O dokonaniach Billy’ego Kida i Pata Garretta - ikon Dzikiego Zachodu - do dziś krążą legendy. Z ich mitem zmierzył w filmie z 1973 roku reżyser Sam Peckinpah. "Pat Garrett i Billy Kid" to opowieść o późnym okresie życia bohaterów. Garrett porzucił już karierę kryminalisty, by wieść życie jako szeryf, podczas gdy Billy Kid wciąż prowadzi nieskrępowane życie awanturnika i w pogardzie ma obowiązujące zasady. Reżyser skupia się na postaci starego stróża prawa, który w imieniu prawa musi ścigać dawnego przyjaciela.

Film "Pat Garrett i Billy Kid" to elegijny portret zmieniającego się świata i symboliczne pożegnanie z dawnym Dzikim Zachodem. Nieskrępowany i nonkonformistyczny styl życia jednostek przegrywa z rodzącym się kapitalizmem i wielkimi fortunami. Peckinpah kontynuuje proces rewizji amerykańskich mitów, który rozpoczął w swoich wcześniejszych produkcjach: "Strzały o zmierzchu" (1962) i "Dzika banda" (1969).