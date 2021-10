Spektakl "Śmierć pięknych saren" wraca na deski Teatru Bagatela

"Śmierć pięknych saren" to zbiór opowiadań czeskiego pisarza Oty Pavla z 1971 roku, które powstały jako forma terapii, po stwierdzeniu u autora zaburzeń psychicznych. Zbiór powstał ze wspomnień o dzieciństwie i młodości autora, ma charakter autobiograficzny. Ota Pavel opisuje są tragiczne losy rodziny i krzywdy, jakich doznali podczas II wojny światowej.

- Świat przedstawiony w "Śmierci pięknych saren" jest obrazem człowieka, ludzkości, marzeń. Serdeczność utworu podszyta tym, co my, Polacy, nazywamy „czeskim humorem” (który tak nam się szalenie podoba), jest największym walorem tego tekstu. Ota Pavel jest wyśmienitym kontynuatorem rodzimej tradycji literackiej, którą znamy dzięki Haškowi, Hrabalowi czy Havlowi

- mówił reżyser spektaklu Jan Szurmiej.

- Te serdeczne opowieści są przefiltrowane przez wyobraźnię dziecka, patrzącego naiwnie na otaczającą go przeszłą rzeczywistość. Snując historię, Ota przesadza rysując wręcz ckliwy i idealistyczny obraz swojej szczęśliwej rodziny. Idąc takim tropem odczytania tekstu, zapytałem Pawła Szumca, czy mogę akcję sztuki umieścić w szpitalu psychiatrycznym? To jest oczywiście jasne nawiązanie do biografii Oty Pavla, który był chory psychicznie, i który w ramach autoterapii zaczął pisać - dodaje Jan Szurmiej