Spór o fort św. Benedykt w Krakowie. Wojewódzki konserwator zabytków godzi się na jego sprzedaż. Co dalej?

- To utrata wpływu na kształtowanie przestrzeni i zarządzania funkcjami, czyli coś z czym w Krakowie mamy wielki problem. Dotychczasowe próby dzierżawy fortu nie wypaliły. Czy to powinien być powód do sprzedaży? Nie! Według szacunków przystosowanie fortu dla odwiedzających to koszt 1,5 miliona złotych. W mieście z siedmiomiliardowym budżetem to dosłownie grosze. Wzywam wszystkich miłośników Podgórza i zabytków do dyskusji na temat przyszłości tego miejsca - podkreśla Fijak.