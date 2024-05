Spotkania autorskie, rabaty na zakupy, porady dla rodziców. Wystartowały Targi Książki Empiku

Spotkania autorskie wokół premier

Targi zbiegają się ze startem tegorocznej odsłony akcji #TataTeżCzyta, do której włączył się również Empik. Inicjatywa Fundacji Powszechnego Czytania i Wydawnictwa Tatarak kieruje do wszystkich mężczyzn prosty przekaz: czytajcie! Dostępne badania czytelnictwa w Polsce wyraźnie wskazują, że kobiety i dziewczynki wciąż czytają więcej i chętniej. Organizatorzy akcji podkreślają natomiast, że brak męskiego czytającego wzorca to jedna z przyczyn, dla których chłopcy nie sięgają po książki. Od czego jednak zacząć, jeśli chcemy to zmienić? Co i jak czytać z dzieckiem?