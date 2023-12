"Spotkanie z Tradycją Świąteczną" w gminie Oświęcim. W Domu Ludowym w Dworach Drugich zapanowała atmosfera jak w Boże Narodzenie. Zdjęcia

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

W Domu Ludowym w Dworach Drugich zapanowała świąteczna atmosfera

W świąteczną atmosferę wprowadził uczestników zespół "Dworzanki" pięknie wykonanymi kolędami i pastorałkami. Spotkanie było okazją do uhonorowania nagrodami laureatów konkursu "Moje Boże Narodzenie" przez wójta gminy Oświęcim Mirosława Smolarka i zastępcę wójta Halinę Musiał.

Dom Ludowy w Dworach Drugich był miejscem tegorocznego "Spotkania z Tradycją Świąteczną" w gminie Oświęcim Marta Klisiak - Fotografia

Dom Ludowy w Dworach Drugich był miejscem tegorocznego "Spotkania z Tradycją Świąteczną" w gminie Oświęcim Marta Klisiak - Fotografia

Do konkursu zorganizowanego przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zgłoszonych było 123 uczestników z przedszkoli i szkół z terenu gminy Oświęcim.

Dom Ludowy w Dworach Drugich był miejscem tegorocznego "Spotkania z Tradycją Świąteczną" w gminie Oświęcim Marta Klisiak - Fotografia

Dom Ludowy w Dworach Drugich był miejscem tegorocznego "Spotkania z Tradycją Świąteczną" w gminie Oświęcim Marta Klisiak - Fotografia

Następnie wójt gminy złożył życzenia wszystkim uczestnikom "Spotkania ze Świąteczną Tradycją".

Dom Ludowy w Dworach Drugich był miejscem tegorocznego "Spotkania z Tradycją Świąteczną" w gminie Oświęcim Marta Klisiak - Fotografia

Dom Ludowy w Dworach Drugich był miejscem tegorocznego "Spotkania z Tradycją Świąteczną" w gminie Oświęcim Marta Klisiak - Fotografia

– Mnogość organizacji, mnogość ludzi, którzy zrzeszają się w różnych kołach budują naszą tradycję, kulturę. Pamiętamy o przeszłości, ale również doceniamy zdobycze cywilizacji – podkreślił wójt Smolarek. – Życzę wam żeby ten nadchodzący rok był jak najpiękniejszy taki jak sobie państwo wymarzycie i żeby tego świątecznego ciepła miłości i radości nigdy wam nie zabrakło. Wszystkiego dobrego!

Dom Ludowy w Dworach Drugich był miejscem tegorocznego "Spotkania z Tradycją Świąteczną" w gminie Oświęcim Marta Klisiak - Fotografia

Dom Ludowy w Dworach Drugich był miejscem tegorocznego "Spotkania z Tradycją Świąteczną" w gminie Oświęcim Marta Klisiak - Fotografia

Uznanie dla mieszkańców gminy Oświęcim, którzy taką wagę przywiązują do tradycji wyraził starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i także złożył życzenia podobnie jak reprezentująca miasto Oświęcim sekretarz Maria Płachta.

Dom Ludowy w Dworach Drugich był miejscem tegorocznego "Spotkania z Tradycją Świąteczną" w gminie Oświęcim Marta Klisiak - Fotografia

Z kolei przewodnicząca Rady Gminy Oświęcim Bernardyna Bryzek oprócz życzeń podziękowała dyrektor OKSiR-u Jadwidze Szczerbowskiej za wyjątkową współpracę przez wiele lat z kołami gospodyń wiejskich, które zawsze z wielkim zaangażowaniem podchodzą do różnych wydarzeń pielęgnujących tradycje. Jednym z nich jest właśnie "Spotkanie ze Świąteczną Tradycją" przeprowadzone za sprawą pań z Kół Gospodyń Wiejskich oraz Uniwersytetu Każdego Wieku. To dzięki nim w Domu Kultury w Dworach stanęły suto zastawione stoły i goście mieli okazję do degustacji tradycyjnych świątecznych potraw.

Dom Ludowy w Dworach Drugich był miejscem tegorocznego "Spotkania z Tradycją Świąteczną" w gminie Oświęcim Marta Klisiak - Fotografia

Wśród gości spotkania w Dworach Drugich byli także sołtysi gminy Oświęcim, przedstawiciele instytucji samorządowych.