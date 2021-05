Startuje projekt Kraków Culture. Będą nowe serwisy internetowe i wydawnictwa promujące kulturę spod Wawelu w kraju i za granicą

- Projekt Cracow Culture nie ma własnego budżetu. Jest on realizowany w ramach aktualnych funduszy Krakowskiego Biura Festiwalowego. Przede wszystkim dokonaliśmy znaczących przesunięć różnych budżetów ze względu na to, że w wyniku pandemii część festiwali została odwołana, a część odbywa się tylko w internecie. Podobnie jest z „Karnetem” – zamiast go drukować, zrobiliśmy jego wersję online, dysponując tym samym budżetem i tym samym zespołem. Działamy wspólnie z różnymi podmiotami z kręgu kultury i turystki – czyli to, co kiedyś robiliśmy osobno, teraz robimy razem. To sprawia, że również pod względem finansowym możemy być bardziej elastyczni – mówi nam Robert Piaskowski.