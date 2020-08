Most Piłsudskiego w budowie, otwarcie nowej linii tramwajowej czy pierwsze autobusy komunikacji miejskiej na krakowskich ulicach. Archiwalne zdjęcia dają nam szansę cofnąć się w odległą przeszłość. Jednak stare fotografie nie pozwalają zobaczyć prawdziwych kolorów dawnego Krakowa. Dzięki ciekawym, internetowym narzędziom udaje się jednak przywrócić stolicy Małopolski niemal oryginalne barwy. Dziennikarze portalu Krowoderska zobaczyli - na przykładzie Nowego Jorku - jak z pomocą koloru można ożywić stare filmy i fotografie. To samo zrobili z Krakowem. Poszliśmy w ich ślady. Zobaczcie efekty, przechodząc do kolejnych zdjęć w galerii.