Stracili kończyny w wypadku. Pomogą im specjaliści z krakowskiego Szpitala na Klinach, którzy wykonują nowatorski zabieg protezowania

Osseointegracja polega na wszczepieniu w środek kości udowej implantu, do którego można przymocować protezę nogi bez zakładania leja kikutowego. Jest to możliwe, bo proteza połączona jest ze szkieletem pacjenta. Zawsze pasuje do ciała. Co więcej łatwo się ją odłącza i przyłącza. Założenie sztucznej kończyny trwa maksymalnie 7 sekund.

Ponieważ proteza nie ma żadnego kontaktu ze skórą, wiele problemów związanych z jej noszeniem - są to najczęściej obtarcia, odparzenia, powstawanie ran - zostaje wyeliminowanych.

Jak podkreśla dr Horst Aschoff - jeden z nielicznych na świecie specjalistów, który zajmuje się tematem osseointegracji od ponad 15 lat: - Osseointegracja to aktualnie największa ewolucja w operacyjnym zaopatrywaniu pacjentów po amputacjach, która stanowi nowoczesną alternatywę dla konwencjonalnej protezy z lejem, umożliwiającą pacjentom po amputacji nowy poziom kontroli ruchów i funkcjonalności, a co za tym idzie, lepsze chodzenie, poruszanie się po nierównym terenie oraz przekazywanie bodźców z podłoża w sposób zbliżony do naturalnego, których nie można doświadczyć w konwencjonalnych protezach lejowych.