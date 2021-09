Strongman Tomasz Kowal: w Podegrodziu nie będzie lekko łatwo i przyjemnie [Wywiad]

Tomku skąd pomysł, by akurat w Podegrodziu zorganizować Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strongman?

Był taki temat w jednym z miasteczek powiatu, ale ostatecznie kwestia organizacji zawodów w tamtym miejscu nie doszła do skutku. I tak przez wspólnych znajomych udało się nawiązać kontakt z Wójtem Gminy Podegrodzie Stanisławem Banachem. Od słowa do słowa daliśmy sobie dwa, trzy tygodnie czasu na znalezienie sponsorów, itd. Udało się tego dokonać, a teraz liczymy już tylko na dobrą pogodę. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim sponsorom za wejście w naszą imprezę.

Jak udało Ci się nakłonić do przyjazdu na Sądecczyznę legendarnego Mariusza Pudzianowskiego?

Z Mariuszem znamy się od wielu lat. Byłem w jego teamie. Poza tym Mariusz nigdy nie miał okazji być na Sądecczyźnie. Najczęściej był czymś zajęty. Wiadomo, wielu kibiców kojarzy go jako twarz Strongmanów, co wiązało się z częstymi wyjazdami, braniem udziału w przeróżnych imprezach, itd. Nie udało się go zaprosić ani do Grybowa, ani do Krynicy Zdroju, ale udało się do Szczawnicy. Teraz wreszcie zawita w nasze sądeckie rejony.