Surowa lekcja dla Cracovii. Partizan był bezlitosny

Bezradna Cracovia

Sparingi są po to, by się czegoś nauczyć. Wyniki są sprawą drugorzędną, chodzi o to, by sprawdzić się na tle silnego rywala. I właśnie taki trafił się Cracovii. Jej rywalem był wicemistrz Serbii. To regularny rywal „Pasów” podczas przygotowań. Poprzednio spotkała się z nim w styczniu podczas obozu w Turcji, remisując 1:1.

Trener Michał Probierz w każdym meczu wystawia inny skład i słusznie, bo do tego służą sparingi, by sprawdzić różne konfiguracje. Zagrali ze sobą m.in. Mathias Hebo Rasmussen i Pelle van Amersfoortem. Ale nie nie mieli zbyt wielu szans na ofensywne akcje. Cracovia czekała na ataki rywala i choć po kwadransie Thiago zdecydował się na uderzenie, było ono zdecydowanie za lekkie, by zaskoczyć Stojkovicia. 2 min później przedzierał się w pole karne Cracovii Lazar Pavlović, ale Niemczycki zażegnał niebezpieczeństwo.