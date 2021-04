Światowy Dzień Książki. Weekend Księgarń Kameralnych w Krakowie już 23 kwietnia

Pandemiczne świętowanie w kameralnych księgarniach będzie kameralne, ale atrakcji nie zabraknie.

- Na szczęście, księgarnie są otwarte! Można przyjść kupić książkę, przejrzeć ją, dotknąć, poprosić o radę doświadczonego księgarza lub księgarkę. A szczególnie warto 23 kwietnia, w Światowy Dzień Książki. Tego dnia w Księgarni Pod Globusem w rolę księgarza wcieli się Łukasz Wojtusik – zachęca Paulina Bandura z Księgarni Pod Globusem.

Dziennikarz, autor podcastu „Alfabet Wojtusika” doradzi, co warto przeczytać w piątek między 12.00 a 14.00 w księgarni przy ul. Długiej 1, na regale pojawią się także tytuły rekomendowane przez Łukasza Wojtusika.

Weekend Księgarń Kameralnych to inicjatywa ogólnopolska. Co roku do księgarń niezależnych zaprasza Anna Karczewska – inicjatorka akcji „Książki kupuję kameralnie”. Okazją do spotkań jest Światowy Dzień Książki, który obchodzimy 23 kwietnia.