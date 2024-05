Święto krótkometrażowego kina z Portugalii w Krakowie. NY Portuguese Short Film Festival 8 maja w Kinie Pod Baranami

NY Portuguese Short Film Festival to święto filmów krótkometrażowych, podczas którego prezentowane są prace nowego pokolenia młodych reżyserów i reżyserek portugalskich. Festiwal jest wizytówką Portugalii i tamtejszej, współczesnej kinematografii, otwiera też drzwi do kariery wielu młodym twórcom. W ramach dotychczasowych edycji impreza dotarła już do 24 krajów i 53 miast. Tegoroczny polski pokaz odbędzie się 8 maja o godzinie 18 w krakowskim Kinie Pod Baranami.

Od trzymających w napięciu filmów fabularnych po hipnotyzujące animacje i wciągające filmy dokumentalne. NY Portuguese Short Film Festival to wspaniały, różnorodny portret portugalskiego kina. W Kinie Pod Baranami będzie można zobaczyć dziewięć filmów krótkometrażowych. Na ekranie m.in.: ikoniczny portugalski deser pastéis de nata ("Śmietanka"), inspirowana twórczością Franza Kafki opowieść o stracie ("Całuję, Franz") i dystopijny obraz zanieczyszczonej przyszłości ("Wymieranie").