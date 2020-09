Obowiązkowe mundurki, tarcze, archaiczne sale, w których jeśli był telewizor to czarno-biały. Uwaga do dziennika po nic przy stosowanych kiedyś karach. Pamiętacie jeszcze taką szkołę. Tak było jeszcze niedawno. Zobaczcie zdjęcia uczniów, którzy rozpoczynali swą edukację kilkadziesiąt lat temu... PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ. KLIKNIJ W KOLEJNE FOTOGRAFIE