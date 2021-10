Szpitale dostaną więcej pieniędzy, ale nie na wszystko starczy

Szpitale, wchodzące w skład systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, otrzymają zwiększenie kwoty ryczałtu za okres II półrocza tego roku. Jak podkreśla Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka MOW NFZ, na konta placówek w całym kraju trafi łącznie ponad 730 mln zł. W Małopolskim oddziale funduszu przygotowywane są zmiany umów ze szpitalami, niezbędne do wypłaty pieniędzy.

- Nareszcie. O podniesienie wycen walczymy od lat – komentuje decyzję NFZ Marcin Kuta, dyrektor szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie i równocześnie wiceprzewodniczący Rady Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Np. za operację pęcherzyka żółciowego NFZ od dawna płaci 1600 zł, choć koszty rosną każdego roku wraz z inflacją. Podobnie w przypadku niemal wszystkich procedur medycznych.

Pieniądze zostaną wypłacone za całe II półrocze b.r., to jest z mocą wsteczną od 1 lipca 2021 r. Wartość jednostki rozliczeniowej wzrośnie do wysokości 1,16 (obecnie 0,8) co podniesie wartość kwoty ryczałtu, przekazywanego przez fundusz szpitalom o 7,4 procent. Zważywszy, że roczny budżet szpitali to kwota od kilkudziesięciu do kilkuset mln zł, do ich kas wpłynie konkretna suma.