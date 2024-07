Szymborska, Wodecki, Wajda. Wybitni ludzie na krakowskich ulicach [GALERIA] (KK)

Sławomir Mrożek, Wisława Szymborska, Zbigniew Wodecki, Andrzej Wajda - to tylko część z wybitnych postaci, których drogi życiowe - czy to prywatne, czy zawodowe, prowadziły do Krakowa. Części z bardzo wybitnych postaci nie ma już niestety między nami. To dlatego zdjęcia zrobione przez naszą czytelniczkę są aż tak cenne. Przedstawiamy galerię, w której zobaczycie znajome twarze, w znajomym otoczeniu - na ulicach Krakowa.