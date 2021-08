Szymon Miszczak, dyrektor festiwalu Off Camera: Kino to medium, które wyjątkowo szybko komentuje otaczającą nas rzeczywistość

Pandemia odcisnęła mocne piętno na festiwalach filmowych na całym świecie. Jaki miała wpływ na tegoroczną edycję Mastercard Off Camera?

To bardzo trudny czas dla festiwali filmowych. Organizatorzy niektórych imprez odwoływali dane edycje, inni przekładali je na późniejsze terminy. Pandemia pokazała nam, że planowanie w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne. Problem w tym, że festiwal jest żywym organizmem i nie da się go zrobić w dwa tygodnie czy miesiąc. To wielomiesięczna praca dużego zespołu ludzi. Przygotowując tegoroczną - 14. edycję - Mastercard Off Camera musieliśmy zakładać różne scenariusze. To zawsze powoduje dodatkowe komplikacje: od czysto organizacyjnych, przez te związane z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, kończąc na kwestiach selekcji filmów.

W ubiegłym roku nie odbyły się przecież festiwale w Cannes i Karlowych Warach. Imprezy w Rotterdamie i Berlinie organizowane były w dużo skromniejszej formie on-line. A to dla nas ważne miejsca, gdzie zawsze szukamy filmów, które pokażemy później w Krakowie. Trudności było wiele, ale staraliśmy się koncentrować na pozytywach, bo na pewno takim jest fakt, że na początku września znowu spotkamy się w Krakowie.