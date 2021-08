Szymon Szydełko, trener Hutnika: Było wybicie piłki ręką. Hafez został uderzony łokciem w twarz

"Weszliśmy w mecz beznadziejnie"

- Straciliśmy bramkę, z tego zaczął się robić problem. Co z tego, że w drugiej połowie dążyliśmy do remisu, do tego, żeby ten mecz jeszcze uratować - kontynuował szkoleniowiec krakowskiego zespołu. - Bardzo boli, że tak weszliśmy w ten mecz - byle jak, beznadziejnie i od razu nas za to pokarało. Jest to nauczka na przyszłość, żeby do każdego meczu podchodzić w stu procentach... Nie powiem, czy byliśmy skoncentrowani, nieskoncentrowani. Po prostu zawiódł nas nasz mental. Myśleliśmy, że skoro przyjechała drużyna, która w ubiegłym sezonie spadła z ligi, to się nam położy. Nie było tak. Ale jesteśmy sami sobie winni, jest to nasza wina.