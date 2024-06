Ta droga zmieni Oświęcim. Nowa obwodnica do drogi S1 rośnie w oczach. Widać już kolejne odcinki trasy. Zobacz zdjęcia i film z powietrza

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Obwodnica Oświęcimia związana jest budowaną drogą S1

Południowa obwodnica Oświęcimia jest częścią całej inwestycji związanej z budową brakującego fragmentu drogi S1 od węzła Mysłowice-Kosztowy do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej.

Budowa obwodnicy Oświęcimia do drogi S1 po 19 miesiącach prac nabrała kształtów GDDKiA

Powstająca obwodnica stanowi jednocześnie nowy ślad drogi krajowej 44. Jej budowa rozpoczęła się na początku listopada 2022 roku, gdy w rejonie ul. Zatorskiej w Oświęcimiu symbolicznie wbito łopatę.

Minęło 19 miesięcy budowy. Prace, których głównym wykonawcą jest firma Budimex, przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Z miesiąca na miesiąc przyszła trasa nabiera kształtów.

Budowa tunelu pod linią kolejową 93 Oświęcim - Czechowice-Dziedzice GDDKiA

Prace koncentrują się m.in. na kluczowych odcinkach, jak budowa trzech mostów. Konstrukcja przeprawy na Wiśle na granicy Małopolski i Śląska, która połączyła brzegi rzeki, a tym samym oba województwa została zakończona pod koniec marca. Most ma 432 m długości w ciągu jezdni do Mysłowic oraz 420 m na jezdni do Krakowa.