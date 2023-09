Tak będą wyglądać „Sądeckie Bulwary Wiślane”? Miasto planuje atrakcyjne zagospodarowanie brzegów Kamienicy Klaudia Kulak

Miasto ma w planie zagospodarowania brzegu rzeki Kamienica w sąsiedztwie mostu 700- lecia oraz kładki wiszącej. - Prowadzimy rozmowy z instytucjami, które muszą w tym partycypować. To projekt bardzo zbliżony do projektu Warszawskiego - do Bulwarów Wiślanych - zapowiedział podczas ostatniego posiedzenia sądeckiego samorządu prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.