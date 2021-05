Tak się opłaca jeździć po Krakowie. Taksówka, Uber czy wypożyczenie samochodu? Sprawdź dostępne opcje [LISTA]

Jedną z opcji podróżowania po mieście, która zdobywa coraz więcej zwolenników jest wypożyczanie auta na minuty. Car Sharing polega na współdzieleniu samochodów. Osoby korzystające z tej opcji, korzystają z aut, które znajdują się w danym miejscu - w konkretnych lokalizacjach. W razie potrzeby skorzystania z samochodu dana osoba w aplikacji wyszukuje te znajdujące się najbliżej. Po zarezerwowaniu go, dociera do niego i rozpoczyna korzystać. Po dotarciu do celu np. na drugi koniec miasta kończy użytkowanie oraz zwalnia samochód w aplikacji. Z powrotem pojawia się on na mapie jako wolny i gotowy do wykorzystania.

