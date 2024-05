Tak teraz wygląda kawiarnia Bunkra Sztuki w Krakowie. To nadal plac budowy. Kiedy otwarcie lokalu, którego wygląd wzbudził kontrowersje?

Tak wygląda teraz kawiarnia Bunkra Sztuki

Burza wokół projektu i wyglądu nowej altanki kawiarnianej Bunkra Sztuki nieco ucichła w ostatnim czasie. Okazuje się, że cicho jest też placu budowy. W porównaniu do sytuacji z marca, pojawiła się jedynie drewniana podłoga, ustawiony jest też jeden mebel, prawdopodobnie część przyszłego baru. Poza tym różnic nie widać. Nie ma żadnych przeszkleń, które miały być cechą charakterystyczną nowej konstrukcji.

Kilka tygodni temu Cafe Bunkier zaprezentowała w mediach społecznościowych swój nowy logotyp oraz profil na Instagramie, ale na kawę jeszcze nie zaprosi.

Póki co właściciele kawiarni zwrócili się do krakowian z prośbą o... oddanie ich starych mebli.

"Chcielibyśmy, żeby w Nowym Bunkrze jak najwięcej elementów nawiązywało do Starego. Dlatego zwracamy się do Was z propozycją: 1 mebel = 1 voucher do wykorzystania w niedługo otwierającej się kawiarni. Może już się Wam znudziły, może wystrój przez te kilka lat w mieszkaniu się zmienił i z chęcią pozbędziecie się kupionego pod wpływem tęsknoty starego mebelka" - pisali w kwietniu właściciele kawiarni.