Tak w Chrzanowie w czasach PRL wyglądało święto pracy 1 maja. Pochody z transparentami wielbiącymi komunizm. Zobacz archiwalne zdjęcia Sławomir Bromboszcz

Majówka to obecnie ulubiony długi weekend Polaków. Dziś kojarzy się z okazją do wyjazdu nad przedwczesne wakacje lub spędzania czasu podczas ciekawych imprez organizowanych w mieście. Inaczej 1 maja, czyli święto pracy, wyglądało w czasach komuny. W czasach PRL-u towarzyszyły mu uroczyste obchody. Były one przygotowywane z pieczołowitością, a udział w nich dla wielu był obowiązkowy.