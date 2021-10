Taka wystawa nie powtórzy się już nigdy! To ostatnia szansa, by zobaczyć wszystkie arrasy króla

– Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć naszej ekspozycji. To pierwsza, tak wielka w historii jagiellońskiej rezydencji wystawa arrasów Zygmunta Augusta – pokaz, który być może nie powtórzy się już nigdy, pokaz który zachwyca, pokaz który zadziwia i – gwarantuję – nie pozwala o sobie zapomnieć. Zwiedzający oglądają bowiem jedną z najcenniejszych kolekcji w Europie nie tylko w historycznych wnętrzach reprezentacyjnych komnat królewskich, ale również w nowoczesnej – stworzonej specjalnie na potrzeby wystawy - aranżacji

- zaprasza prof. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Ukrywane przed Szwedami, zrabowane na polecenie carycy Katarzyny, wywiezione galerem wiślanym na trzy dni przed wkroczeniem Niemców do Krakowa w 1939 roku. W czasie wojny cenne wawelskie zabytki trafiły najpierw do Rumunii, potem do Francji i, przez Anglię, do Kanady. Po raz pierwszy wszystkie zachowane wawelskie tapiserie zostały zaprezentowane zwiedzającym w marcu tego roku we wnętrzach, do których zostały stworzone.