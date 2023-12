Takich dań z ziemniakami jeszcze nie jadłeś. Placki ziemniaczane z kiszoną kapustą to dopiero początek uczty!

Sałatka z pieczonych ziemniaków, fasolki szparagowej i sosu musztardowego, pieczone ziemniaczki z burakiem i sosem chimichurri, placki ziemniaczane z kiszoną kapustą oraz jajkiem sadzonym lub kwaśną śmietaną oraz sodka babka ziemniaczana w polewie czekoladowej – oto niebanalne dania z ziemniakami w roli głównej. Zobacz, jak je przygotować.

Ziemniaki to znakomity składnik posiłku w połowie dnia. W porze obiadowej doskonale sprawdzą się ziemniaki zarówno gotowane, jak i pieczone, ponieważ są doskonałym źródłem skrobi – to forma węglowodanów, która jest trawiona powoli, co przekłada się na dłuższe uczucie sytości. Badania pokazują, że kartofle mają bardzo wysoki indeks sytości w porównaniu z innymi produktami węglowodanowymi. Z tego względu potrawy na ich bazie zaspokajają głód na długo i mogą skutecznie chronić nas przed podjadaniem między posiłkami. Dzięki nim nabieramy sił na kolejne wyzwania w drugiej połowie dnia. Zobacz przepisy z ziemniakami w roli głównej.

Sałatka z pieczonych ziemniaków, fasolki szparagowej i sosu musztardowego

Sałatka z pieczonych ziemniaków. Składniki (4 porcje): 500 g małych ziemniaków

300 g zielonej fasolki szparagowej

1 czerwona cebula

3 łyżki oleju rzepakowego

1 pęczek koperku

pół łyżeczki mielonego czarnego pieprzu Sos: łyżka musztardy ziarnistej

1 łyżka musztardy miodowej

2 łyżki octu jabłkowego

6 łyżek oleju rzepakowego tłoczonego na zimno

Wykonanie

Wyszoruj ziemniaki w skórce. Zagotuj w garnku wodę. Dodaj 1 łyżeczkę soli. Zagotuj wodę i wrzuć ziemniaki. Gotuj przez 15-20 minut. Odcedź i wystudź na sicie. Umyj fasolkę i zetnij końcówki z dwóch stron. Wlej do garnka zimną wodę. Dodaj 1 łyżeczkę soli i zagotuj fasolkę. Gotuj 10-15 minut, tak, aby była ugotowana na chrupiąco. Przelej zimną wodą i odcedź. Przygotuj sos, mieszając w misce wszystkie składniki.

Wystudzone ziemniaki przekrój na połówki. Wymieszaj je z olejem, dopraw solą i pieprzem. Nagrzej piekarnik do 220°C i wysyp na blachę. Piecz je 30 minut. Przełóż ziemniaki na półmisek. Dodaj fasolkę, cebulę i gałązki koperku. Polej gęstym sosem i podawaj. Zamiast piekarnika możesz grillować ziemniaki na patelni grillowej.

Pieczone ziemniaczki z burakiem i sosem chimichurri

Pieczone ziemniaczki z burakiem i sosem chimichurri. Składniki (4 porcje):

500 g małych ziemniaków

2 czerwone cebule

150 g buraków

100 g kiszonego ogórka Sos chimichurri: 1 pęczek natki pietruszki

pół pęczka kolendry

2 ząbki czosnku

pół łyżeczki suszonego oregano

pół łyżeczki płatków chili

4 łyżki octu z czerwonego wina

100 ml oleju rzepakowego tłoczonego na zimno

sól Wykonanie

Nagrzej piekarnik do 200°C. Buraki zawiń w folię aluminiową i wstaw do piekarnika. Piecz 1 godzinę. Ziemniaki wyszoruj i ugotuj w osolonej wodzie. Odcedź i wystudź. Podziel na połówki lub ćwiartki. Cebule obierz i pokrój w krążki. Zalej zimną wodą - krążki będą bardziej chrupiące i stracą nieco ostrość. Upieczone buraki wyciągnij z piekarnika. Odwiń folię i zostaw je do ostudzenia. Obierz ze skórki i pokrój w większą kostkę.

Kiedy ziemniaki się gotują, a buraki pieką, przygotuj sos. Natkę i kolendrę umyj, osusz i drobno posiekaj. Przełóż do miski. Obierz czosnek, posiekaj go drobno i rozetrzyj go nożem na desce ze szczyptą soli na pastę. Dodaj oregano i chili oraz ocet i olej rzepakowy. Dokładnie wymieszaj. Dodaj posiekane zioła i ponownie połącz wszystko w gęsty ziołowy sos. Na półmisku rozłóż ziemniaki. Poprzekładaj je upieczonymi burakami i krążkami cebuli. Pokrój ogórka w małą kostkę. Rozsyp go na ziemniakach i burakach. Polej sosem i podawaj.

Placki ziemniaczane z kiszoną kapustą oraz jajkiem sadzonym lub kwaśną śmietaną

Placki ziemniaczane z kiszoną kapustą oraz jajkiem sadzonym lub kwaśną śmietaną. Składniki (4 porcje):

3 średnie ziemniaki (ok. 300 g)

300 g kapusty kiszonej

1 średnia cebula (ok. 100 g)

1 pęczek szczypiorku

1/4 łyżeczki wędzonej papryki

2 jajka + 4 do podania

olej rzepakowy do smażenia

2 łyżki octu z czerwonego wina

sól

świeżo mielony czarny pieprz Wykonanie

Obierz ziemniaki i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Przełóż na sito (położone na misce) na czas przygotowania pozostałych składników. Kapustę kiszoną poszatkuj drobno. Cebulę zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Przełóż do miski. Dodaj drobno posiekany szczypiorek, wędzoną paprykę, pół łyżeczki soli i nieco pieprzu. Dodaj dobrze odciśnięte z soku ziemniaki, wodę wylej, ale skrobię, która zebrała się na dole miski, dodaj do ziemniaków. Wbij do miseczki jajka i dodaj je do masy. Dokładnie wymieszaj. Na rozgrzanym oleju smaż niewielkie placki po 3 minuty z każdej strony. Przełóż je na talerz z ręcznikiem papierowym i odsącz z nadmiaru tłuszczu. Trzymaj w cieple, na przykład w piekarniku rozgrzanym do 60-70°C. Pod koniec wbij pozostałe jajka na mocno rozgrzaną patelnię posmarowaną równomiernie olejem. Posól, dopraw pieprzem i zmniejsz ogień na średnią moc. Smaż, aż białko się zetnie, a żółtko pozostanie płynne. Wtedy wlej na patelnię ocet i zdejmij jajko z ognia. Porcje placków podawaj z jajkiem polanym sosem powstałym podczas smażenia. Możesz zrezygnować z jajka sadzonego i podać je z kwaśną śmietaną.

Słodka babka ziemniaczana w polewie czekoladowej

Słodka babka ziemniaczana w polewie czekoladowej. Składniki (10 porcji):

500 g ziemniaków (2-3 średnie)

350 g mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

pół łyżeczki sody oczyszczonej

2 łyżeczki mielonego cynamonu

pół łyżeczki gałki muszkatołowej

1/4 łyżeczki mielonych goździków

2 duże jaja

300 g cukru

70 g konfitury brzoskwiniowej

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

1 szklanka oleju roślinnego Polewa: pół szklanki gęstej śmietanki 36%

4 łyżki masła

3 łyżki cukru

2 łyżki kawy zaparzonej

1/4 łyżeczki soli

200 g gorzkiej czekolady

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego Wykonanie

Rozgrzej piekarnik do 200 st. Ziemniaki umyj i wyszoruj, a następnie zawiń w folię aluminiową. Po upieczeniu wyciągnij je z piekarnika i odczekaj aż ostygną na tyle, by można je było obrać. Przełóż do miski. Za pomocą praski przeciśnij ziemniaki na gładką masę. Odmierz 250 g puree. Zachowaj resztę do innego dania. Zmniejsz temperaturę piekarnika do 170°C.

Formę do pieczenia chleba lub keksówkę o wymiarach 15x10 cm wyłóż papierem do pieczenia. W średniej misce wymieszaj suche składniki - mąkę, sól, proszek do pieczenia, sodę, cynamon, gałkę muszkatołową i goździki. Do dużej miski przełóż ziemniaki, dodaj jajka, cukier, konfiturę i ekstrakt waniliowy i miksuj całość robotem, aż uzyskasz gładką masę. Stopniowo dodawaj olej, ciągle ubijając, aż do całkowitego połączenia. Dodaj suche składniki w dwóch partiach, mieszając tylko do połączenia się po każdym dodaniu. Wylej ciasto na blaszkę i wygładź powierzchnię.

Piecz ciasto na złoty kolor przez 70 minut, aż włożony w środek patyczek będzie suchy. Przenieś ciasto na metalową kratkę i pozostaw do ostygnięcia na blasze przez 15 minut. Wyjmij ciasto z formy i postaw na kratkę. Usuń pergamin i pozostaw ciasto do całkowitego ostygnięcia.

Polewa:

W małym rondlu na średnim ogniu zagotuj śmietanę, masło, cukier, kawę i sól. Zdejmij z ognia, dodaj czekoladę

W małym rondlu na średnim ogniu zagotuj śmietanę, masło, cukier, kawę i sól. Zdejmij z ognia, dodaj czekoladę

i wanilię i mieszaj trzepaczką, aż czekolada się rozpuści i masa będzie gładka. Pozostaw do ostygnięcia, aż lekko zgęstnieje, 40-60 minut. Na ciasto wylej ganache, czyli krem czekoladowy (powinien spływać po bokach) i za pomocą małej szpatułki równomiernie rozprowadź po powierzchni.

