Takich deserów z truskawkami jeszcze nie jadłeś! Zobacz, jakie pyszności można zrobić z truskawkami w roli głównej [PRZEPISY]

Sernik na zimno z truskawkami, koktajl truskawkowy czy ciasto z truskawkami i galaretką to najlepsze i znane desery z truskawkami. A gdyby tak zrobić coś innego? Zebraliśmy dla Was przepisy na wyśmienite desery z truskawkami, którym trudno się oprzeć! Takich słodkości z truskawkami jeszcze nie jedliście! Gotowi na truskawkową ucztę?

Ach te truskawki. Słodkie, aromatyczne, orzeźwiające… Po prostu pycha! Mówi się, że polskie truskawki są najlepsze pod słońcem. Coś w tym jest. Truskawki rosną bowiem najlepiej w klimacie umiarkowanym. Polska produkuje od 170 do 340 tysięcy ton truskawek rocznie! Truskawki zawierają więcej witaminy C niż owoce cytrusowe! Ponadto są świetnym źródłem witamin i minerałów. Poprawiają przemianę materii, oczyszczają jelita i korzystnie wpływają na florę bakteryjną. Wzmacniają kości i zęby, wpływają dobrze na cerę i włosy. Jednym słowem – to polskie superfoods! Dlatego korzystajmy z sezonu i bez wyrzutów sumienia pałaszujmy je codziennie.

Poniżej znajdziecie przepisy na nietypowe desery z truskawkami:

Tosty francuskie z serem brie i truskawkami

Czekoladowe pierogi z truskawkami

Krokiety z truskawkami w kokosowej panierce

Millefeuille z kremem mascarpone i truskawkami

Rolada bezowa z truskawkami i serkiem mascarpone

Cobbler z truskawkami, czyli truskawki zapiekane pod kokosowymi ciasteczkami

Tosty francuskie z serem brie i truskawkami [PRZEPIS]

Tosty francuskie z serem brie i truskawkami. Fot. Sylwia Ładyga Składniki na dwie porcje

4 kromki chleba pszennego lub chałki

ok. 100 g serka brie

ok. 100 g truskawek

2 łyżki brązowego cukru

2 jajka

3 łyżki masła Wykonanie

Na 2 kromki pieczywa układamy pokrojony w plasterki serek brie, przykrywamy pokrojonymi truskawkami i posypujemy cukrem.

Przykrywamy, dociskami, obtaczamy z dwóch stron w roztrzepanym jajku.

Smażymy na rumiano na rozgrzanym, prawdziwym maśle.

Podajemy gorące!

Dodatkowo możemy posypać odrobiną cukru pudru.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Czekoladowe pierogi z truskawkami [PRZEPIS]

Czekoladowe pierogi z truskawkami. Fot. Andżelika Knop Składniki ciasto 25 dag mąki pszennej pełnoziarnistej

3 łyżki prawdziwego kakao

ok. pół szklanki letniej, przegotowanej wody

szczypta soli Dodatkowo 40 dag truskawek

20 dag twarożku homogenizowanego naturalnego

łyżka cukru trzcinowego (opcjonalnie)

Wykonanie

Mąkę i kakao przesiać do miski (chyba że ktoś ma stolnicę, wtedy można pominąć miskę), dodać sól i stopniowo dolewać wodę, cały czas zagniatając ciasto. Powinno być zwarte i elastyczne.

Gdy już uzyskamy porządny efekt, podzielić je na trzy części. Każdą z nich rozwałkować na cienki (ale też nie za cienki) placek. Za pomocą kubka lub innego okrągłego naczynia wycinać pierożki.

Truskawki umyć, obrać i pokroić na małe kawałeczki. Do miski przełożyć serek, dodać do niego truskawki i cukier. Dokładnie wymieszać. Wykrojone pierożki napełniać nadzieniem serowo-truskawkowym i dokładnie sklejać. Można sobie pomóc tutaj widelcem, albo samemu tworzyć artystyczne falbanki pierogów. Gotować, wrzucając je na wrzącą wodę. Czekać, aż wypłyną na wierzch, następnie muszą pogotować się jeszcze ok. 2 minut.

Po tym czasie wyciągnąć pierogi, ułożyć je na talerzu, tak aby się nie posklejały. Podawać ze świeżymi truskawkami.

Przepis Andżeliki Knop

Krokiety z truskawkami w kokosowej panierce [PRZEPIS]

Krokiety z truskawkami w kokosowej panierce. Fot. Sylwia Ładyga Składniki na naleśniki

szklanka maki

ok. 1,5 szklanki mleka

1/2 szklanki mleka kokosowego

olej

2 jajka

łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli Składniki na nadzienie ok. 30 dag truskawek

cukier – do smaku Dodatkowo szklanka płatków kukurydzianych

pół szklanki kokosu

jajko do panierowania

olej rzepakowy do smażenia

cukier puder do posypania

mięta i truskawki do dekoracji

Wykonanie

Naleśniki. Wszystkie składniki na naleśniki dokładnie ze sobą wymieszać. Usmażyć naleśniki, odłożyć w ciepłe miejsce.

Nadzienie. Truskawki umyć, pokroić w drobną kostkę, zasypać cukrem.

Płatki kukurydziane bardzo drobno pokruszyć, wymieszać z kokosem.

Na środku naleśników ułożyć porcję truskawek, zamknąć boki i zawinąć w krokiety.

Zapanierować w rozbełtanym jajku, a następnie w kokosowej panierce.

Smażyć kilkanaście sekund na mocno rozgrzanym oleju.

Posypać cukrem pudrem.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Millefeuille z kremem mascarpone i truskawkami [PRZEPIS]

Millefeuille z kremem mascarpone i truskawkami. Składniki 2 prostokątne placki ciasta francuskiego

Składniki na krem jogurtowy

200 ml śmietany 30%

100 g mascarpone

50 g jogurtu greckiego

1 op. cukru wanilinowego

50 g cukru pudru Dodatkowo 400 g truskawek (trochę odłożyć do dekoracji)

liście bazylii

cukier puder

Wykonanie:

Ciasto. Dwa placki ciasta francuskiego rozwałkować blacie. Ciasto przełożyć na papier do pieczenia, na każdym położyć kolejny arkusz papieru i przycisnąć drugą blaszką: w ten sposób ciasto nie odkształci się podczas pieczenia i nam nie wyrośnie. Piec w 180 stopniach przez 20 minut. Wyjąć z piekarnika i natychmiast przeciąć na pół. Otrzymamy 4 części, ale będziemy potrzebować tylko 3; czwarty pozostaje w zapasie.

Kwadraty posypać z obu stron cukrem pudrem i ponownie piec w temperaturze 200-210 stopni przez 4 minuty, czyli do momentu karmelizacji cukru. Wyjąć z piekarnika i ostudzić.

Krem jogurtowy. Śmietanę ubić z cukrem, następnie dodać mascarpone i jogurt, wymieszać. Przełożyć krem do woreczka cukierniczego z gładką dyszą i odstaw do lodówki na 10 minut.

Składanie. Ułóż jeden z kwadratów karmelizowanego ciasta na talerzu do serwowania, przykryj pokrojoną w kostkę truskawką i kilkoma listkami bazylii. Obwód ciasta udekoruj kępkami kremu jogurtowego, w środku ułóż cienką warstwę kremu, a następnie połóż drugi kwadrat ciasta na wierzchu. Powtórz czynności i przykryj trzecim kwadratem ciasta.

Udekoruj cukrem pudrem, pozostałym kremem, truskawkami i listkami bazylii.

Źródło przepisu: Ariete

Rolada bezowa z truskawkami i serkiem mascarpone [PRZEPIS]

Rolada bezowa z truskawkami i serkiem mascarpone. Fot. Joanna Tokarz Składniki 8 białek

500 g serka mascarpone

250 g truskawek

50 g borówek

1 mały słoiczek wiśni

400 g cukru kryształu

50 g mąki ziemniaczanej

3 łyżeczki soku z cytryny

cukier puder do posypania po wierzchu

kilka truskawek

listki świeżej mięty

Wykonanie

Białka ubijamy ze szczyptą soli na najwyższych obrotach. Gdy piana jest już sztywna zmniejszamy obroty na wolniejsze i dodajemy partiami cukier. Ostatnią partię mieszamy z mąką ziemniaczaną i łączymy z pianą. Na samym końcu dodajemy sok z cytryny i ponownie ubijamy około 2 minuty. Beza ma być śnieżnobiała i lśniąca. Przekładamy na wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę z wyposażenia piekarnika. Dokładnie rozsmarowujemy na całości i wkładamy do nagrzanego do 150 stopni piekarnika na 30 minut.

Wyciągamy, przygotowujemy kolejny arkusz papieru, który kładziemy na wierzch upieczonej bezy i obracamy do góry spodem. Zwijamy na kształt rolady i wkładamy do wyłączonego piekarnika, by jeszcze troszkę podeschła.

150 g truskawek dokładnie blendujemy i łączymy z mascarpone pomocą miksera. Do masy dodajemy pokrojone na małe kawałki pozostałe truskawki, borówki oraz odciśnięte z nadmiaru soku wiśnie. Bezę wyciągamy z piekarnika, ściągamy górny papier, rozsmarowujemy krem i zwijamy, odrywając powoli papier od spodu.

Gotową roladę posypujemy cukrem pudrem i dekorujemy truskawkami. Przed podaniem chłodzimy w lodówce.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga "Kuchnia w czekoladzie"

Cobbler z truskawkami, czyli truskawki zapiekane pod kokosowymi ciasteczkami [PRZEPIS]

Cobbler z truskawkami, czyli truskawki zapiekane pod kokosowymi ciasteczkami. Fot. Sylwia Ładyga Składnik na 2 formy do zapiekania lub małe naczynie żaroodporne

400 g truskawek

30 g cukru

1 łyżka mąki pszennej Składniki na ciasteczka 50 g mąki pszennej

25 g zmielonych migdałów

25 g cukru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

30 g masła

40 g śmietany kwaśnej 18%

1 łyżeczka cukru waniliowego

1 szczypta soli Dodatkowo: kokos, migdały

Wykonanie

Oczyszczone truskawki (duże kroimy na pół ) zasypujemy 30 g cukru oraz mąką, mieszamy, wkładamy do naczynia do zapiekania.

Ciasteczka. Mąką bardzo dokładnie siekamy z masłem, cukrami, mielonymi migdałami, proszkiem do pieczenia i szczyptą soli.

Dodajemy 3/4 śmietany i szybko wyrabiamy na gładkie ciasto.

Rozwałkowujemy na podsypanej mąką stolnicy na grubość ok. 5-7 mm cm i za pomocą kieliszka wycinamy okręgi.

Układamy na przygotowanych owocach, smarujemy delikatnie resztą śmietany i posypujemy kokosem oraz posiekanymi (obranymi ze skórki) migdałami.

Wkładamy do nagrzanego na 170 stopni (z termoobiegiem) piekarnika na ok. 25 minut.

Uwaga!

Jeśli zobaczymy, że kokos za bardzo się rumieni górę przykrywamy folią.

Podajemy z lodami lub bitą śmietaną!

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

