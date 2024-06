Takie widoki ma Kamil Stoch z okien swojego domu ZDJĘCIA

Duży drewniany dom na wzniesieniu tuż na wjeździe do Zębu od strony Poronina, to posiadłość Kamila Stocha. Skoczek narciarski wraz z żoną Ewą wybrali sobie piękne miejsce do życia.

Dom położony jest w oddaleniu od drogi dojazdowej do Zębu i znacznie wyżej. Strome zbocze gwarantuje, że nikt budową nowego domu nie zasłoni im widoku na góry, a jest co podziwiać. Z posesji Stochów rozciąga się widok na Tatry poniżej których widać łąki Pogórza Gubałowskiego. Dostrzec można Giewont, Czerwone Wierchy, Kasprowy Wierch, a także Tatry Wysokie i szczyty po słowackiej stronie.