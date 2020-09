Tańczył na ołtarzu kościoła w opactwie benedyktynów w Tyńcu. Teraz przeprasza

FLESZ - Polacy za biedni by jeść eko

Rozebrany do pasa mężczyzna, który tańczył na ołtarzu kościoła w opactwie benedyktynów w Tyńcu, skontaktował się z duchownymi, wyrażając głęboki żal z powodu tego incydentu.

Do zdarzenia doszło „przy okazji” imprezy Egodrop Rave OA, która odbyła się w okolicy tynieckiego klasztoru tydzień temu. Zposesji nr 22 przy ul. Promowej dochodziła głośna muzyka techno, która zakłócała mieszkańcom, klasztorowi i jego gościom spokój.

Incydent wydarzył się w kościele opactwa 23 sierpnia w godzinach popołudniowych, w trakcie próby przed koncertem Krakowskiego Kwintetu Harfowego i organisty Dariusza Bąkowskiego-Koisa. - Rozebrany do pasa mężczyzna wszedł do prezbiterium, gdzie byli muzycy: przechadzał się po nim, stał przez chwilę przy tabernakulum, potem wszedł na ołtarz przygotowany do odprawienia mszy świętej wieczornej - relacjonował brat Grzegorz Hawryłeczko, rzecznik opactwa Benedyktynów w Tyńcu.