Tarnów. Kamienica po słynnym wynalazcy Janie Szczepaniku sypie się w oczach, a mogłaby pełnić rolę muzeum "polskiego Edisona"

Wielki wynalazca i prekursor telewizji z Tarnowa

Willa Świtezianka, bo taką nazwę nosi wybudowana na początku XX wieku kamienica przy ul. Sowińskiego 11, należała do teścia Jana Szczepanika. Słynny wynalazca mieszkał w niej ze swoją żoną – Wandą w latach 1907-1914.

Kamienicą administruje Miejski Zarząd Budynków. Przez lata mieściły się w niej mieszkania komunalne, jednak miasto praktycznie w ogóle nie inwestowało w budynek.

Ogrzewanie było węglowe. Trzeba było palić w piecach kaflowych, ale i tak okna były tak nieszczelne i wypaczone, że mieszkanie szybko się wychładzało. Cała klatka schodowa aż prosiła się o remont, nie mówiąc o piwnicach i strychu – mówi jedna z byłych lokatorek kamienicy.

Obecnie nie mieszka tu już nikt.

Sądowy spór miasta ze spadkobiercami

Miasto nie remontowało kamienicy m.in. z powodu ciągnącego się przez kilkanaście lat sporu o prawo własności do reprezentacyjnego budynku. Batalia sądowa toczyła się od 2003 do 2019 roku. Kamienica co chwilę zmieniała właściciela. Raz była we władaniu Skarbu Państwa, a innym razem znajdowała się w rękach spadkobierców byłego właściciela obiektu. Ostatecznie dwa lata temu Sąd Okręgowy w Tarnowie stwierdził, że Skarb Państwa nabył willę w drodze zasiedzenia.