Tarnów. Kontrolerzy biletów w MPK, żeby więcej zarobić muszą złapać więcej gapowiczów. Miasto zmieniło zasady i motywuje ich nowymi stawkami

W minionym roku kontrolerzy biletów w autobusach tarnowskiego MPK przyłapali 1597 osób, które nie miały przy sobie biletu lub był on nieważny. To o blisko tysiąc mniej niż rok wcześniej, ale trzeba pamiętać, że z powodu pandemii liczba pasażerów komunikacji miejskiej w Tarnowie spadła w tym czasie o ponad 3 mln osób, a przez wiele miesięcy autobusy jeździły według sobotnich rozkładów.

Miasto uważa jednak, że mimo to, samych kontroli biletów w autobusach jest zdecydowanie za mało. Kwotę za przeprowadzoną kontrolę w autobusie zmniejszono do 4 złotych.

- To stawka, która obowiązuje od początku roku, wcześniej za każdą kontrolę otrzymywali 5 zł. W zamian za to zwiększyliśmy do 7 zł stawkę za wystawienie wezwania do zapłaty - mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Wiesław Kozioł, kierownik Działu Organizacji Transportu Publicznego w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Tarnowie.