Tarnów. Miasto sprzedało działkę, która stanowi jedyny dojazd do bloku. Karetka i straż pożarna też nie dojadą?

Spór o działkę przy bloku w Tarnowie

Działka ma niewiele ponad 7 arów, sąsiaduje z blokiem, który zamieszkuje ok. 40 rodzin. Mieszkańcy zagospodarowali ją własnym kosztem – utwardzili i ogrodzili, mimo że formalnie cały czas należała do miasta. Do 2019 r. wspólnota mieszkaniowa dzierżawiła ten teren od miasta. Dwa lata temu magistrat zerwał jednak tę umowę podając jako powód, że niektóre miejsca parkingowe miały być podnajmowane osobom z innych bloków.