Tarnów. Na tarnowskim kirkucie pochowano szczątki nastolatki. Została brutalnie zamordowana 79 lat temu [ZDJĘCIA]

- Jedną z zasad judaizmu jest nienaruszalność grobów. Prawo żydowskie dopuszcza ekshumację, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, na przykład gdy grób jest w niebezpieczeństwie. Uznano, że w tym przypadku jest on zagrożony – tłumaczy Adam Bartosz, prezes Tarnowskiego Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej.

Przygotowania do ekshumacji trwały wiele tygodni. Zgodę na ich przeniesienie wydała Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy pod przewodnictwem naczelnego Rabina Polski, a w pracach uczestniczą również przedstawiciele IPN-u.

- Żydzi, nie Żydzi - i tak może być i powinno być, kiedy pracujemy razem, możemy robić wszystko, nawet to, co wydaje się niemożliwe - mówił Michael Schudrich.

- To jest niesamowite, że mogę robić coś takiego 79 lat później. To jest straszny smutek, że były takie czasy. Udało się nam jednak oddać szacunek ofiarom tych strasznych czasów – stwierdził.

Trwająca dwa dni ekshumacja przyniosła połowiczny sukces. Udało się znaleźć na razie szczątki jednej z zamordowanych nastolatek. Zostały przewiezione do Tarnowa i we wtorek (15 czerwca) wieczorem złożono je w przygotowanym grobie. W uroczystym pogrzebie uczestniczył m.in. naczelny rabin Polski, Michael Schudrich.

Prace w Kołaczycach cały czas trwają. Jeżeli uda się odnaleźć szczątki drugiej z nastolatek, to też zostaną one przewiezione do Tarnowa.