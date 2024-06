Tarnów. "Najszybsza babcia świata" dorzuca do kolekcji kolejne biegowe sukcesy. Upały niestraszne Barbarze Prymakowskiej!

- To było bardzo miłe i wzruszające spotkanie. Nie ukrywam, że największą radość sprawiła mi jej obecność – opowiada tarnowianka.

Na mecie czekało na Barbarę Prymakowską sporo fanów jej talentu. Wielu z nich chciało mieć z nią fotkę. Choć„najszybsza babcia świata” zdecydowanej większości osób nie znała, pozowania do zdjęć nigdy nie odmawia.

Kilka dni później Barbara Prymakowska wystartował V Biegu Charytatywnym Czarne Gryfy, który odbył się w Czarnej Tarnowskiej. Dystans około 11 kilometrów pokonała w 1 godzinę i 6 minut.

- Chętnie przyjmuję tego typu zaproszenia i biorę udział w zawodach charytatywnych. Dobro zawsze wraca i do mnie już wiele razy wróciło. Jeśli tylko mogę pomóc, to z wielką chęcią to robię – podkreśla pani Basia.