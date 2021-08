Tarnów. Ogród sensoryczny zmorą sąsiadów. Miał być zielony zakątek ciszy i spokoju, zamiast tego są wieczorne libacje

Ogród sensoryczny w Tarnowie jak z koszmaru

Ogród sensoryczny w Parku Strzeleckim w Tarnowie niedawno doczekał się oficjalnego oddania do użytku, ale już wcześniej stał się ulubioną miejscówką bynajmniej nie miłośników przyrody. Od wczesnej wiosny co rusz pojawiają się kolejne problemy. A to ktoś uszkodził zamontowane tam lampy ozdobne, albo instalację nawadniania roślin, kiedy indziej wandale poniszczyli murki.

Kibolskimi napisami zabazgrane zostały mury w przejściu prowadzącym z alejek Parku Strzeleckiego do ogrodu sensorycznego. Na ławkach przybywa wymalowanych flamastrem bazgrołów. Dookoła leży pełno petów, butelek, kapsli po piwie i innych śmieci.